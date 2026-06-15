Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı büyük bir merakla bekleyen milyonlarca emekli, enflasyon verilerini yakından takip ediyor.
SGK uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşını açıkladı: İhtimali zayıf
SGK uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşına dair ‘ihtimali oldukça zayıf’ diyerek net rakam verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranları büyük ölçüde şekillenirken, nihai tabloyu belirleyecek olan Haziran verisi için geri sayım başladı. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, en çok araştırılan konuların başında geliyor.
TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, yaklaşan Temmuz zammı ve olası senaryolar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Murat Bal’ın açıklamalarına göre, 2026 yılı enflasyon gidişatı emekli zamlarını doğrudan belirliyor. Sürece dair öne çıkan rakamlar şu şekilde:
Kesinleşen 5 Aylık Oran: Yılın ilk beş ayına ait enflasyon verileri ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60 oranında bir zam şimdiden garantilenmiş durumda.
Beklenen 6 Aylık Oran: Haziran ayı enflasyonunun da tabloya dahil olmasıyla birlikte, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Mevzuat gereği, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında maaş artışı alacak.
Mevcut durumda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırının yukarı çekilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçecek yeni bir yasal düzenleme gerekiyor.
Temmuz ayındaki enflasyon zammının yanı sıra, bu taban aylıkta bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı büyük önem taşıyor.
Murat Bal, kök aylıkların düşük olması nedeniyle yapılacak yüzdelik zamların birçok emeklinin cebine tam olarak yansımayacağına dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Beklentiler doğrultusunda %18-%20 civarında gelecek bir enflasyon artışı karşısında, en düşük emekli aylığının mevcut haliyle, yani 20.000 TL'de bırakılması ihtimali oldukça zayıf. Temmuz ayında sadece yüzdelik zamların uygulanmasıyla kalınmayıp, taban aylıkların da yeniden belirleneceği bir yasal düzenlemenin meclis gündemine taşınacağını öngörüyorum. Benim kişisel tahminim, en düşük emekli maaşının 23.000 - 24.000 TL seviyelerine yükseltileceği yönündedir."