SGK uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşını açıkladı: İhtimali zayıf

"Beklentiler doğrultusunda %18-%20 civarında gelecek bir enflasyon artışı karşısında, en düşük emekli aylığının mevcut haliyle, yani 20.000 TL'de bırakılması ihtimali oldukça zayıf. Temmuz ayında sadece yüzdelik zamların uygulanmasıyla kalınmayıp, taban aylıkların da yeniden belirleneceği bir yasal düzenlemenin meclis gündemine taşınacağını öngörüyorum. Benim kişisel tahminim, en düşük emekli maaşının 23.000 - 24.000 TL seviyelerine yükseltileceği yönündedir."