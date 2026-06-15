İslam Memiş altından daha fazla kazandıracak yatırım aracını tarihiyle açıkladı

Çarşamba Saat 21.30’da Piyasalar Çalkalanacak: Yeni Fed Başkanı Geliyor

Çarşamba akşamı küresel finans sisteminde iplerin gerileceğini ifade eden ünlü analist, faiz kararından ziyade verilecek şahin veya güvercin tonlu mesajlara odaklanılması gerektiğini söyledi:

"Fed bu hafta faizleri sabit bırakacak, bir değişim beklenmiyor. Ancak yeni Fed Başkanının ilk basın toplantısı olacağı için Çarşamba akşamı saat 21.30'da vereceği mesajlar küresel piyasalar için adeta bir dönüm noktası olacak. Amerika'da 3 yılın zirvesine çıkan bir enflasyon var. Eğer Eylül ayına kadar bu enflasyonda düşüş trendi görmezsek, yılın son çeyreğinde Fed'in faiz artırma olasılığı kesin gözüyle bakılır ve piyasalar bunu şimdiden fiyatlar. Çarşamba akşamı saat 21.00 ve 21.30 arasında piyasalarda çok sert fiyatlamalar ve dalgalanmalar göreceğiz, şimdiden hazırlıklı olun. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump G7 için yola çıkıyor ve seçim öncesi Amerikan ekonomisini canlandırmak için Fed'e acil bir faiz indirimi tavsiyesinde bulunabilir. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak tarihi NATO Zirvesi de Avrupa ve Orta Doğu dengeleri için kritik olacak."