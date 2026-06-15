Finans dünyası 15 Haziran 2026 Pazartesi sabahına hem diplomatik bir barış baharıyla hem de küresel piyasaları sallayacak devasa bir veri haftasıyla başladı. Ünlü Finans Uzmanı İslam Memiş,Youtube yayınına başlarken her zaman olduğu gibi yasal uyarısını hatırlatarak; "Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yönteminize uygun olmayabilir" diyerek ekran başındaki izleyicilerini uyardı ve ardından piyasayı sarsacak analizlerini peş peşe sıraladı.
İslam Memiş altından daha fazla kazandıracak yatırım aracını tarihiyle açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD-İran barış mutabakatı ve Fed'in Çarşamba günkü kritik faiz kararı öncesi piyasalardaki son durumu açıkladı. Memiş önümüzdeki üç ay içerisinde bir yatırım aracının altından daha iyi performans göstereceğini söyledi. İşte detaylar...Hava Demir
Cuma Gününe Kadar Büyük Risk: "Barışı Sabote Edebilirler!"
Küresel diplomasideki tarihi gelişmeye dikkat çeken Memiş, ABD ve İran’ın cuma günü resmi barış imzalayacağını belirterek yatırımcıları rehavete karşı uyardı:
"Yoğun, yine kritik ve önemli bir haftaya başladık. Özellikle bu hafta çok önemli. Barış haberi geldi. Cuma günü Amerika ve İran barış imzalayacak. Barış iyimselliğiyle haftaya başladık ancak temkinli olmakta fayda var kıymetli arkadaşlar.
Çünkü cuma gününe kadar bu anlaşma haberlerini sabote edebilirler. Farklı bir gelişme yaşanabilir. O yüzden cuma gününe kadar temkinli bir şekilde durmaya devam edeceğiz.
Bu süreçten Rusya, Çin ve Amerika savaş sürecinde petrol ve altın operasyonlarıyla çok büyük paralar kazandılar. Rusya ve Amerika petrol sattı, 100 dolar seviyesi üzerinde ciddi paralar kazandı. Çin de en düşük seviyeden altın topladı. Yani bu süreç hepsinin işine yaradı."
Borsa ve Dövizde Son Durum: "Borsada En Kötüsü Geride Kaldı"
Borsa İstanbul’un haftaya 14.280 puandan yüzde 2,5 yükselişle harika bir başlangıç yaptığını belirten İslam Memiş, döviz ve parite yatırımcılarına da seslendi:
"Borsada 14.500 puanı direnç, 13.800 puanı destek olarak izleyeceğim. Ancak Ocak ayında açıkladığım yıl sonu 16.000 ve devamında 20.000 puan öngörüm aynen geçerliliğini koruyor. Borsadaki her gerileme orta ve uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatıdır. 2025'te en kötüsü geride kaldı, 2026 toparlanma yılı, 2027 ise pozitif seyrin zirvesi olacak. Döviz tarafı stabil; Dolar 46,27 TL, Euro 53,75 TL. Ancak Euro/Dolar paritesi 1.16 üzerinde. Bugüne kadar 1.1480-1.1580 arasını alım fırsatı olarak görenler, yıl sonuna kadar 1.212 hedefimizi takip etmeye devam edebilir. Euro uluslararası piyasalarda hala çok ucuz."
Altın ve Gümüş Küllerinden Doğuyor: "Gümüş Önümüzdeki 3 Ayın Yıldızı"
Geçen hafta ABD tarım dışı istihdam ve yüksek enflasyon verileriyle ons altının 4.020 dolara kadar çakıldığını hatırlatan Memiş, bir haftada 300 dolarlık dev bir toparlanma yaşandığını belirtti:
"Ons altın şu an 4.314 dolar seviyesinde, yüzde 2.26 artıda. Kısa vadede önce 4.340 doları, ardından 4.400 ve 4.600 dirençlerini izleyeceğiz. Cuma günü imzalar atıldıktan sonra yeni bir seyir başlayacak. Gümüş tarafında ise tam bir şov var; ons gümüş yüzde 3 yükselişle 70 dolar oldu.
Gram gümüş ise 104 lira. Gümüşte ilk direnç hedefimiz ons bazında 75 dolar, gram bazında ise 114 liradır. Israrla söylüyorum: Önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşü altından daha fazla konuşacağız, performansı altını sollayacak."
Çarşamba Saat 21.30’da Piyasalar Çalkalanacak: Yeni Fed Başkanı Geliyor
Çarşamba akşamı küresel finans sisteminde iplerin gerileceğini ifade eden ünlü analist, faiz kararından ziyade verilecek şahin veya güvercin tonlu mesajlara odaklanılması gerektiğini söyledi:
"Fed bu hafta faizleri sabit bırakacak, bir değişim beklenmiyor. Ancak yeni Fed Başkanının ilk basın toplantısı olacağı için Çarşamba akşamı saat 21.30'da vereceği mesajlar küresel piyasalar için adeta bir dönüm noktası olacak. Amerika'da 3 yılın zirvesine çıkan bir enflasyon var. Eğer Eylül ayına kadar bu enflasyonda düşüş trendi görmezsek, yılın son çeyreğinde Fed'in faiz artırma olasılığı kesin gözüyle bakılır ve piyasalar bunu şimdiden fiyatlar. Çarşamba akşamı saat 21.00 ve 21.30 arasında piyasalarda çok sert fiyatlamalar ve dalgalanmalar göreceğiz, şimdiden hazırlıklı olun. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump G7 için yola çıkıyor ve seçim öncesi Amerikan ekonomisini canlandırmak için Fed'e acil bir faiz indirimi tavsiyesinde bulunabilir. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak tarihi NATO Zirvesi de Avrupa ve Orta Doğu dengeleri için kritik olacak."
Memiş, konuşmasını küçük yatırımcılara altın değerinde bir öğüt vererek ve ailesine selam göndererek bitirdi: "31 Aralık tarihine kadar bu manipülasyon piyasası maalesef devam edecek. Sert dalgalanmalar bizi bekliyor. Ancak biz uzun vadeli bir strateji belirledikten sonra, birikimlerimizi çeşitlendirdikten ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durduktan sonra bizim için hiçbir risk yok. Malınıza sahip çıkın."
NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.