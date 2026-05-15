Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile İzmir’in Selçuk ilçesi arasında kalan kıyı şeridinde çok sayıda denizanası sahile vurdu.

Oldukça şeffaf olan binlerce denizanasının sahillerdeki kumsalda yer alması görenleri şaşırttı. Zaman zaman denizanalarının bu şekilde sahile vurduğunu ve çıplak elle dokunulmaması gerektiğini belirten uzmanlar, durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirterek, "Canlı olmasalar dahi denizanasına dokunulmamalıdır, çünkü yakıcı hücrelere sahiptirler" uyarısında bulundular.

Aydın’ın 150 Km, İzmir’in 464 Km olmak üzere toplam 614 kilometre kıyı uzunluğuna sahip 2 ilde son günlerde sahile vurmuş denizanası yoğunluğunun en fazla Kuşadası-Selçuk arasında görüldüğü öğrenildi.



