Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayas’a göre bu tür, açık denizlerde sürekli varlığını sürdürüyor ancak uygun besin koşulları oluştuğunda sayıları hızla artıyor.

Son yıllarda özellikle şubat ile nisan ayları arasında bu denizanalarının kıyıya vurmasının sıklaştığını belirten Ayas, bu durumun artık bölge için alışıldık bir tablo haline geldiğini vurguladı. Artan yoğunluğun hem turizm faaliyetleri hem de balıkçılık açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Sahilde görülen denizanalarına temas edilmemesi gerektiğinin altını çizen Ayas, temas halinde kızarıklık, yanma ve şişlik gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Böyle bir durumda ilk olarak etkilenen bölgenin temiz deniz suyuyla yıkanması ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Özellikle alerjik bünyelerde ciddi reaksiyonlar gelişebileceği ve bunun hayati sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.