Ali Babacan, KARAR TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’ye yönelik mutlak butlan tartışmaları, siyasi transferler ve muhalefet ittifakına ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, ana muhalefet partisini eleştirdi.

Babacan, CHP’ye yönelik açılan mutlak butlan davasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı ne derse o olur. Mutlak butlanı ilan etmek isterse eder, Kılıçdaroğlu'nun gelmesini isterse gelir" dedi.

CHP içerisindeki tartışmaların süreceğini savunan Babacan, "Mutlak butlan davası devam ettiği sürece ana muhalefet partisinin içi de farklı evrelerden geçecek. Kendi içlerinde de değişik hareketler oluyor. Cumhurbaşkanı bunu da izlemek isteyebilir" ifadelerini kullandı.

“BU İŞİN MALİ VE RANT KONULARI NELER?”

Siyasi transferlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Babacan, bazı belediye başkanlarının parti değiştirmesi üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Babacan, "Eskiden siyasetçilerde bir utanma duygusu vardı. Maalesef bunların artık eserini görememeye başladık. Bunlar, 'ben milletin yüzüne nasıl bakacağım' diye hiç düşünmüyor. Bu tür transferlerde benim hep aklıma gelen; bu işin mali ve rant konuları neler?" diye konuştu.

CHP’nin transferler konusundaki tavrını da eleştiren Babacan, "Başka partilerin milletvekillerine rozet takarken hiç sorun yok ama sizin bir milletvekilinize ya da belediye başkanınıza rozet takınca kıyameti koparıyorlar" dedi.

Muhalefet ittifakına ilişkin de konuşan Babacan, ortak hedefler etrafında yeni bir yapı oluşturmak istediklerini belirterek, "Biz seçim için değil, ülkeyi yönetmek için bir araya geldik. Kendi iç sıkıntıları ile uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.