Avrupa genelinde derinleşen enerji krizi ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı minimuma indirme stratejileri, ısı pompası teknolojisini pazarın ana aktörü haline getirdi.
Doğal gaz devri tamamen bitiyor: 28 milyon kişinin evine kurdular
Avrupa genelinde yaşanan doğal gaz krizi ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma çabaları, ısı pompası teknolojisine olan talebi artırdı. Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) tarafından yayımlanan güncel verilerde, kıta genelinde kurulu ısı pompası sayısının 28 milyonu aştığı belirlendi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) tarafından paylaşılan güncel veriler, kıta genelindeki kurulu ısı pompası sayısının 28 milyon sınırını aşarak tarihi bir rekora imza attığını gösteriyor.
Sektör, 2024 yılında yaşanan geçici durgunluk dönemini, düşen üretim maliyetleri ve geniş kapsama yayılan devlet teşvikleriyle aşmayı başarırken, 2025 yılı itibarıyla yüzde 10,3 oranında güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı.
Bu yapısal dönüşümün en keskin hissedildiği nokta ise kıtanın en büyük ekonomisi Almanya oldu. Geleneksel ısınma yöntemlerinin terk edilmeye başlandığı ülkede, geçtiğimiz yıl devreye alınan yeni sistemlerin yüzde 48’ini ısı pompaları oluşturarak liderliği ele geçirdi.
Uzun yıllar pazarın hakim gücü olan gaz kazanları ise ilk kez yüzde 44 seviyesine gerileyerek ikincil konuma düştü.
Enerji uzmanları, bu değişimin Almanya’nın küresel enerji piyasasındaki fiyat istikrarsızlıklarına karşı ekonomik savunma hattını güçlendirdiğini vurguluyor. Cihazların sert kış şartlarındaki performansına yönelik geçmişte dile getirilen endişeler ise İskandinav ülkelerinin elde ettiği çarpıcı sonuçlarla geçerliliğini yitirdi; öyle ki Norveç, Finlandiya ve İsveç, bin hane başına düşen 500’ü aşkın üniteyle bu alandaki küresel liderliğini perçinledi.
Sürecin hızlanmasındaki temel itici güç ise hükümetlerin kararlılıkla uyguladığı stratejik hibe ve vergi düzenlemeleri oldu. Birleşik Krallık, hane başına sağladığı 7 bin 500 sterlinlik nakit desteğin meyvelerini satış hacmini yüzde 27 oranında artırarak toplarken, Belçika fosil yakıtlı sistemlere getirdiği yasal sınırlamalar ve KDV indirimleriyle pazar payını büyütmeye devam etti.
Fransa’nın bin hane başına düşen 216 ünite ile istikrarlı tablosunu koruduğu bu dönemde, İtalya ve İsviçre de geliştirdikleri teşvik modelleriyle sürece güçlü bir destek sundu. Nihayetinde karbon nötr hedefleriyle şekillenen bu teknolojik hamle, Avrupa’nın enerji bağımsızlığı vizyonunun en somut ve stratejik bileşeni olarak kayıtlara geçti.