TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Bu anket, emekli ve memur maaş zamlarını ilgilendiren 6 aylık enflasyon farkını da ilgilendiriyor.

Anket sonuçları, enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde yukarı yönlü bir hareketliliğin yaşandığını ortaya koydu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YÜKSELİŞ

Katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 seviyesindeyken bu dönemde yüzde 28,94’e yükseldi. Orta vadeli öngörülerde de benzer bir artış gözlendi.

12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Yüzde 23,39’dan yüzde 23,82’ye çıktı.

24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Yüzde 18,02’den yüzde 18,43 seviyesine yükseldi.

Olasılık tahminlerine bakıldığında, katılımcıların yüzde 45,20’si enflasyonun 12 ay sonra yüzde 22,00 – 24,99 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor.

EMEKLİNİN SON 2 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ DE GELDİ

SSK ve Bağkur emeklileri ocak, şubat ve mart ayında TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık (Ocak-Nisan) kümülatif enflasyon yüzde 14,64'ü cebe koymuştu.

Merkez Bankası’nın emeklileri ilgilendiren son 2 aylık enflasyon veri tahminleri de belli oldu. Mayıs ayı için 1,89, haziran ayı 1,52 ve temmuz ayı için 1,62 tahmini geldi.

DOLAR KURU TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Döviz kurlarına ilişkin beklentilerde de artış sürdü. Cari Yıl Sonu Beklentisi: Bir önceki dönem 51,23 TL olan ABD Doları/TL beklentisi, bu ankette 51,57 TL olarak güncellendi. 12 Ay Sonrası Beklenti: Katılımcılar bir yıl sonra dolar kurunun 54,69 TL (önceki dönem 53,62 TL) olmasını bekliyor.

FAİZ VE BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ

Para politikasına yönelik beklentilerde faiz oranlarının seyrine dair şu veriler öne çıktı: TCMB’nin Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz beklentisi yüzde 37,00 oldu. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda cari ay sonu gecelik faiz beklentisi ise bir önceki dönemle aynı kalarak yüzde 40,00’da sabitlendi.

Büyüme tarafında ise 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e gerilerken, 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 4,1 seviyesindeki yerini korudu.

KARAHAN: ARA HEDEFİ YÜZDE 24 OLARAK REVİZE ETTİK

MB Başkanı Fatih Karahan, dün "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 ve 2028 yılları için, sırasıyla yüzde 24, yüzde 15 ve yüzde 9 seviyesine yükselttik" ifadelerini kullanmıştı.