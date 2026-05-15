Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ahmet Akın hakkında ortaya atılan “AKP’ye geçecek” iddiaları siyasetin gündemine otururken, CHP cephesinden açıklama geldi.

Edinilen bilgilere göre CHP yetkilileri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın parti değiştireceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Parti kaynakları ayrıca, hafta sonu Balıkesir’de düzenlenecek mitingi işaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte gerekli mesajın kamuoyuna verileceğini belirtti.

“ÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

CHP yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir’de büyükşehir belediye başkanları toplantımızı yaptık. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu hafta sonu da mitingimiz olacak. Gerekli mesaj orada yerine ulaşır” ifadeleri kullanıldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 1 büyükşehir, 1 il, 12 ilçe ve 2 belde belediye başkanının CHP’den AKP’ye geçtiği belirtiliyor.