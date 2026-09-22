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Quentin Tarantino'nun unutulmaz eseri Once Upon a Time in Hollywood evreni, David Fincher yönetmenliğinde hazırlanan devam filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkıyor. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth adını taşıyan yapım; Quentin Tarantino, David Fincher ve Brad Pitt gibi isimleri bir araya getirerek dönemin en dikkat çeken projelerinden biri haline geliyor. Tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, sinemaseverlerin heyecanla beklediği ilk fragmanı yayınladı.

HOLLYWOOD KİRLİ İŞLERİNİ ONA EMANET EDECEK

İlk yapımda yetenekli bir dublör olarak izlediğimiz Cliff Booth karakteri, bu defa Hollywood’un karanlık ve skandal dolu perde arkasında "sorun çözücü" (fixer) pozisyonunda boy gösterecek. Stüdyoların örtbas etmek istediği krizlerde aranan isim haline gelen Booth, izleyicilere aksiyon ve gizem dolu anlar vaat ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt’e Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino ve JB Tadena eşlik ediyor.

YILIN SONUNDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Merakla beklenen film, Amerika Birleşik Devletleri’nde 25 Kasım tarihinden itibaren iki hafta boyunca IMAX salonlarında gösterilecek. Vizyon sürecinin ardından proje, 23 Aralık’ta dijital platformda yerini alacak. Türkiye’de beyaz perdeye uğramayacak olan yapım, yayınlanan fragmandaki detaylara göre doğrudan Netflix kütüphanesine eklenecek.