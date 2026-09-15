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Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Eduardo Camavinga, kulübün düzenlediği imza etkinliğinde taraftarlarla buluştu.

İki futbolcu, etkinliğe katılan Real Madrid taraftarlarının formalarını imzalarken özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

ARDA GÜLER BEBEĞİ KUCAĞINA ALDI

İmza günü sırasında Arda Güler'in minik bir taraftarı kucağına alması renkli görüntülere sahne oldu.

Milli futbolcu, bebeği kucağında tutarak objektiflere poz verirken ortaya çıkan kare etkinliğin öne çıkan anlarından biri oldu.

MİNİK TARAFTARLARLA BULUŞTULAR

Arda Güler ve Camavinga, imza almak için gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.

İki Real Madridli futbolcunun minik taraftarlarla buluşmasından samimi görüntüler ortaya çıktı.