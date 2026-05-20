"Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu üniversiteler arası proje yarışmasında dereceye giren ürünler, İzmir'deki EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde tanıtılıyor.

Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki sergide, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 55 firma geliştirdikleri teknolojileri katılımcıların beğenisine sunuyor.

Sergide, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen ve 69 üniversiteden 292 başvurunun yapıldığı "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu yarışmada ilk 10'a giren projeler de yer alıyor.

Kocaeli Üniversitesinde Mühendislik Bölümü öğrencisi Merve Eski, yarışma kapsamında geliştirdikleri İnsansız Sualtı Sistemleri projesiyle 9'uncu olduklarını belirterek, "Su altında boru hatlarının takibi ve anomalilerin tespitinin yanı sıra mayın tespiti ve imhası konularında aracımızı geliştiriyoruz." dedi.

Savunma sanayi çalışanları ve askeri personelle bir arada olmanın projelerin geliştirilme aşaması için faydalı olduğunu belirten Eski, bu tip yarışmalarda mühendislik yeteneklerini test etme şansı bulduklarını söyledi.

