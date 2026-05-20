Trabzonspor sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin transferini resmen duyurdu.

ERNEST MUÇI KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU

Bordo mavili kulüp Muçi'nin 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da transfer rekoru 6.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2014-2015 sezonunda Spartak Moskova'dan takıma katılan Majid Waris'e aitti.

BEŞİKTAŞ'A 8.5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS BEDELİ 8 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan Kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır."

TRABZONSPOR'DA KENDİNİ BULDU

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan 25 yaşındaki Arnavut yıldız bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 maçta 15 gol, 9 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.