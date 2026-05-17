Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı çerçevesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bu kapsamda motosikletli birliklerin, CH-47 Chinook helikopteri ile inme ve binme manevraları icra ettiği belirtildi.

“HER İMKANI ETKİN KULLANMA DİSİPLİNİ”

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bizim gücümüz yalnızca silahta değil; her şart ve durumda, her imkanı etkin kullanabilme disiplinimizde saklıdır.”

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Paylaşımda, söz konusu eğitimlere ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Tatbikatın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin farklı birlikler arasında koordinasyon ve hızlı müdahale kabiliyetini artırmaya yönelik önemli bir hazırlık süreci olduğu vurgulandı.

EFES-2026 Tatbikatı’nın farklı senaryolarla devam ettiği bildirildi.