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Kaynak: İHA

Efeler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği EFE Ekmek uygulaması, vatandaşlardan yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Aile bütçesine katkı sunmak hedefiyle başlatılan uygulamada, 200 gram EFE Ekmek 12,50 TL’den satışa çıkarken, artan talep doğrultusunda satış noktalarının sayısı da artışa gidildi.

Daha önce Efe Bakkallar, Menderes Park, Manolya Kafe, Pınarbaşı Kafe, Işıklı Kıraathanesi ve Bilim Kafe’de satışa sunulan EFE Ekmek, artık Kent Lokantası ile Şevketiye Aile Çay Bahçesi’nde de vatandaşlara veriliyor.

Bu şekilde uygun fiyatlı ekmeğe erişim daha fazla noktadan sağlanacak.