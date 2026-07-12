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Kaynak: AA

Kent genelinde etkili olan yağışlar, özellikle ayçiçeği üretiminin yoğun olduğu bölgelerde olumlu etkisini gösterdi. Hasanağa köyündeki tarlalarda, toprağın suya kavuşmasıyla birlikte ürünün yeniden gelişim sürecine girdiği gözlendi.

“BEREKETLİ BİR SEZON OLABİLİR”

Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, yağışların üretici açısından sevindirici olduğunu belirterek sezonun verimli geçtiğini söyledi. Yaşagör, beklenen yağışların devam etmesi halinde ayçiçeği ve buğdayda verimin daha da artacağını ifade etti.

FİYATLAR ÜRETİCİYİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yüksek verime rağmen ürün fiyatlarının düşük kaldığını dile getiren Yaşagör, artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

KRİTİK DÖNEMDE YAĞMUR BEKLENTİSİ

Çiftçi Erol Eraslan ise ayçiçeğinin çiçeklenme döneminde olduğunu belirterek, bu süreçte yağacak yağmurun ürün verimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Eraslan, yeterli yağışın gerçekleşmesi halinde sezonun çok daha bereketli geçeceğini dile getirdi.