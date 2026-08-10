Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Gelibolu kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. F.K. yönetimindeki araçta yapılan kontrolde 5 kişi yakalandı.

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ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan sürücü F.K. ile "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.İ.’nin yanı sıra FETÖ şüphelileri E.T., Z.T.E. ve S.T. gözaltına alındı.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T., Z.T.E. ve S.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

S.İ. ve araç sürücüsü F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.