Edirne ve Kırklareli’nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE’DE 8 KİŞİ YAKALANDI
Edirne’de kent genelinde yapılan kontrollerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
KIRKLARELİ’NDE 10 KAÇAK GÖÇMEN
Kırklareli’nde de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 10 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.