Edirne’de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edildi.
Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.
KIRKLARELİ’NDE 6 KAÇAK GÖÇMEN
Kırklareli’nde de güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalarda 6 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
DENETİMLER SÜRÜYOR
Bölgede güvenlik güçlerinin kaçak göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerinin aralıksız sürdüğü öğrenildi.