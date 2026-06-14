Edirne’de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edildi.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

KIRKLARELİ’NDE 6 KAÇAK GÖÇMEN

Kırklareli’nde de güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalarda 6 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bölgede güvenlik güçlerinin kaçak göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerinin aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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