Türk müziğine damga vuran eserleri ve onurlu duruşuyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, sonsuzluğa uğurlanışının ilk yıl dönümünde Karacaahmet Mezarlığı’nda anıldı.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği zatürre sonrası kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 75 yaşında hayatını kaybeden Akbayram için düzenlenen anma törenine; kızı Türkü Akbayram ve eşi Ayten Akbayram’ın yanı sıra Aykut Kocaman, Kubat, Onur Akın, Fırat Tanış ve Ender Balkır gibi çok sayıda sanatçı katıldı.

"ONUN BOŞLUĞUNU DOLDURABİLECEK HİÇBİR CÜMLE YOK"

Anma töreninde ilk konuşmayı yapan kızı Türkü Akbayram, sözlerine törene gelenlere teşekkür ederek başladı. “Bir çınar kolay yetişmiyor” diyen Türkü Akbayram, babası için “Onun boşluğunu doldurabilecek hiçbir cümle yok, yokluğunun acısını hafifletebilecek herhangi bir kelimemiz yok” ifadelerini kullandı.

"ONU YÜREĞİME SIĞDIRAMADIM"

Türkü Akbayram'ın ardından konuşan eşi Ayten Akbayram, “Ben onu meydanlara, evrene, yüreğime sığdıramadım ama buraya sığdırdım. Ancak biliyorum ki çocukları ve sevenleri onu yeniden evrene geri döndürecek” sözleriyle duygusal anlar yaşadı, törene katılanlara teşekkür etti.

"ONUNLA AYNI SOFRADA OTURMUŞ OLMAKTAN BÜYÜK ŞEREF DUYUYORUM"

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da anma törenine katılanlar arasında yer aldı. Kocaman, Akbayram'a dair "Büyük bir sanatçı olduğunu gıptayla izliyorduk. Ne kadar iyi bir insan olduğunu ise onu tanıdıktan sonra fark ettim. Onunla aynı sofrada oturmuş olmaktan büyük şeref duyuyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.