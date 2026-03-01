"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, 1970’lerden başlayarak toplumsal sorunlara duyarlı eserleriyle dikkat çekti. Halk müziğini rock ve batı müziği unsurlarıyla ustalıkla birleştirerek kendine has bir üslup yarattı.
Diş hekimliğini bırakıp efsane olan adam: Edip Akbayram’ın bilinmeyen çocukluk mücadelesi
Edip Akbayram, Anadolu rock’ın usta ismi olarak toplumsal duyarlılığı halk ezgileriyle rock’ta buluşturdu. Hastalıkla mücadele eden çocukluğundan Altın Mikrofon zaferine uzanan yolculuğunda unutulmaz eserler bırakan sanatçı, vefatının birinci yılında özlemle anılıyor.
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 4
2 4
3 4
4 4
Kaynak: AA