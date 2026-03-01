"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, 1970’lerden başlayarak toplumsal sorunlara duyarlı eserleriyle dikkat çekti. Halk müziğini rock ve batı müziği unsurlarıyla ustalıkla birleştirerek kendine has bir üslup yarattı.