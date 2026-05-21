47 yaşındaki sunucu ve yazar, geçtiğimiz aylarda rektum kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Zorlu süreci güçlü bir duruşla karşılayan Vahapoğlu, “davetsiz misafir” diye tanımladığı tümörden kurtulmak için ameliyat olmuştu.

Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından bir gece yoğun bakımda kalan ünlü isim, daha sonra normal servise alınmıştı. Ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda, “Operasyonum başarıyla geçti. Birkaç gün daha hastanedeyim. Sürekli gülmüyorum; size selam için” sözleriyle takipçilerine moral vermişti.

Tedavi süreci devam eden Vahapoğlu’ndan şimdi ise umut dolu yeni bir paylaşım geldi. Hastane günlerinin sona erdiğini belirten ünlü sunucu, yaşadığı sürecin kendisini daha güçlü biri haline getirdiğini ifade etti.

Paylaşımında, “Hayat ne getirirse getirsin, öğretisini alıp akışta kalmak gerekiyor” diyen Vahapoğlu, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Daha farkında, daha güçlü, daha sevecen ve daha mutluyum. Sağlıkla ilgili hastane sürecim bitiyor, iki güne evdeyim. Bu kareler hastane odasındaki güzel ışıkla çekildi. Sıvı beslendiğim için adeta detoks etkisi oldu. Her şey yoluna girdi, şükür.”