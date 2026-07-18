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Kaynak: Haber Merkezi

AHBAP soruşturması kapsamında tutuklanan Ece Güner, avukatları aracılığıyla kamuoyuna açık bir mektup yayımladı. Güner, mektubunda Haluk Levent'e ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, kendisinin bu işten herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini ve yalnızca dönemin "iyilik meleği" olarak gördüğü Levent'e güvendiğini savundu.

“HALUK LEVENT KADAR İNANDIRICI BİRİNE RASTLAMADIM”

Güner mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Hiç Haluk Levent kadar iyi hikâye anlatan ve inandırıcı olan birine rastlamamıştım. Sanırım zaten büyük dolandırıcıların ortak özelliği budur: en akıllı insanları bile inandırma.

Dikkat edin, duygusallığını istismar ettiği ben dahil tüm insanlar hayatında büyük bir travma yaşamış. Örneğin kızını kaybeden iş insanı, ben -kanser ve boşanma-. Ayrıca gözaltındayken nezarethanede konuştuğum ve hayatımda ilk defa tanıştığım kadınlar; hayatı başarılı/varlıklı ama hepsinin ortak özellikleri aynıydı.

MAĞDUR PROFİLİNİ ANLATTI

Mağdur profili şöyle; 1) çoğu kadın, 2) hepsi yalnız kadınlar, 3) hepsi hayatında belli travmalar yaşamış ve duygusal açıdan istismara müsait ve dikkat: hepsi uzun yıllar yurtdışında yaşamış veya halen yaşıyor.

Örneğin, ben Haluk Levent’in hapis yattığını bilmiyordum Fransa’da büyüdüğüm için.

Nezarethanede konuştuğum diğer çok para veren kadın da yurtdışından gelme; yani birçok gerçeğe benim gibi “Fransız!”

Sonuç olarak, toparlarsam:

• Ben bu işten bir kuruş kâr etmedim.

• Tam tersine 1 yıl kan küstüm, stres yaşadım, tekrar antidepresan ilaçlara başlamak zorunda kaldım.

• Sadece ve sadece o günler kahramanlaştırılmış, “iyilik meleği” Haluk Levent’e güvendim.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını araştırdığını bildirdi.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı iddiaları da yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunuyor.

Öte yandan derneğin ve soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.