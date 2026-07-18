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Yeni bir siyasi alternatif oluşturmak amacıyla partiler ve bağımsız siyasetçilerle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Babacan, ittifak yapısının aşamalı olarak genişleyeceğini söyledi.

Babacan, “Aynı ittifak içerisinde olabileceğimizi düşündüğümüz siyasi partilerin sayısı az değil” derken kurulacak siyasi birliktelikte temiz yönetim, siyasi ahlak ve yolsuzlukla mücadele ilkelerinin belirleyici olacağını ifade etti.

Hem merkezi yönetimde hem de belediyelerde temiz yönetim anlayışına ihtiyaç bulunduğunu belirten Babacan, yolsuzlukları ortadan kaldırma konusunda samimi olan bütün siyasi yapılarla görüşebileceklerini söyledi.

"HALUK LEVENT SORUŞTURMASI NEDEN 3,5 YIL SONRA GELDİ?"

Ali Babacan, Haluk Levent soruşturmasında adı geçen isimler hakkında "Peşin hüküm vermemek gerekir" derken yargılama sürecinin tamamlanması beklenmeli ifadeleri kullandı. Babacan ayrıca soruşturmanın neden 3 buçuk yıl sonra açıldığını sordu.

Babacan'ın ifadeleri şöyle:

AHBAP meselesinde, Haluk Levent meselesinde iddialar var ama yargı süreci sonuçlanmadan da kimseyle ilgili peşin bir kanaat oluşturmamız mümkün değil. Ama eğer bu kadar büyük rakamlar varsa, bu kadar büyük hadiseler varsa siz bugüne kadar niye bunları incelemediniz? Deprem dediğimiz, aradan üç yıl geçti yani depremin. Üç buçuk yıl oldu. Depremde toplanan paralar diyor üç buçuk yıl geçmiş, üç buçuk yılda niye bir şey yapmadınız?

"KÜLAHIMA ANLATSINLAR"

Devletin mali hareketleri takip edebilecek bilgiye ve uzman kadroya sahip olduğunu belirten Babacan, “Bunu ‘yapamadık, bilemedik, erişemedik’ diye açıklamalarını külahıma anlatsınlar. Ben bu ülkenin ekonomisini tam 11 yıl yönettim. Devlet bilir. Yeter ki o niyet olsun” ifadelerini kullandı.