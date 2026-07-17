Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada, Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu verilmişti. Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında CHP Parti Meclisi üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret Politikaları Başkanı Emre Kartaloğlu da yer aldı.

CHP’Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ!

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, soruşturmada CHP’li isimlerin de hedef alınmasına tepki gösterdi.

“ECE GÜNER MAĞDUR, TUTUKLANDI”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Av. Ece Güner, Haluk Levent soruşturmasında mağdur. Borç para vermiş. Bir yılda zorla ve eksik biçimde geri alabilmiş. Tutuklandı” ifadelerini kullanan Tezcan, “Benzer durumda (hatta daha fazla para hareketi) olan üç kişi serbest, Ece Güner tutuklandı” sözlerini sarf etti.

Tezcan, “Neden? Çünkü İBB Başkan Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinasyon Kurulu üyesi." İfadelerine yer verdi.

“İÇİŞLERİ GÖREVLİLERİNE GÖZALTI YOK”

Tezcan, Emre Kartaloğlu'nun da gözaltına alınmasına ilişkin ise, "Emre Kartaloğlu aynı soruşturma nedeniyle gözaltında. 'Ahbap’ın hesaplarında sorun yok' diye rapor verdiği iddiasıyla. Peki Ahbap’ı denetleyen İçişleri Bakanlığı görevlilerine dönük gözaltı işlemi ya da inceleme var mı? Yok. Tersine Süleyman Soylu’nun adını ifadeye yazmamak için ifade işlemini kesmek var” açıklamasında bulundu.

Sözlerinin devamında, “Emre Kartaloğlu CHP Parti Meclisi üyesi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret Politikaları Başkanı. Şimdi anlaşıldı mı bu muamelelerin nedeni?” ifadelerini kullanan Tezcan, “İkili hukuk, düşman hukuku uygulamaları ile adaletin ayaklar altına alındığı, ülkenin nefessiz bırakıldığı bu günler de mutlaka geçecek. Bu kötülüğü el birliği ile yeneceğiz." dedi.





