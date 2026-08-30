Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “kira sözleşmesi işlemleri” hizmeti ilk olarak 4 Kasım 2024'te kullanıma sunuldu.

Bu sistem sayesinde taşınmaz sahibi tarafından hazırlanan sözleşmeler, kiracıların ve varsa kefillerin e-Devlet üzerinden onayına sunulabiliyor. 9 Mayıs 2025'te kapsamı genişletilen uygulamayla; emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişilerin de sözleşme hazırlayarak ev sahibi, kiracı ve kefilin onayına sunabilmesine imkan tanındı. 81 ilin tamamında aktif olarak kullanılan sistemde bugüne kadar toplam 72 bin 581 sözleşme onaylandı.

SÖZLEŞMELERDE HATA DÜZELTME VE GÜNCELLEME KOLAYLIĞI

Dijital sisteme eklenen yeni işlevlerle birlikte süreç daha işlevsel hale getirildi. “Hata düzeltme” özelliği sayesinde, onay işleminden sonraki 15 gün içinde yazım, rakam ya da bilgi girişinden kaynaklanan maddi hatalar giderilebiliyor. “Güncelleme” seçeneği ise tarafların iletişim bilgileri, kira bedeli ve ödeme detayları gibi alanların güncel tutulmasına olanak tanıyor. Ayrıca düzenlenen sözleşmeler zaman damgalı barkodlu belge olarak üretilebiliyor ve belgenin doğruluğu e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

SİSTEM GÜVENLİK SAĞLIYOR, FİZİKSEL EVRAK YÜKÜNÜ ORTADAN KALDIRIYOR

Uygulama yalnızca süreci dijitalleştirmekle kalmıyor; olası mağduriyetlerin azaltılmasını da hedefliyor. Sistem üzerinden mülk sahibinin tapu kontrolü yapılabildiği için yetki belgesi olmayan kişilerin kiralama işlemlerine aracılık etmesinin önüne geçiliyor. Vatandaşlar böylece hazırladıkları kira sözleşmelerini farklı kurumlara fiziksel olarak iletmek zorunda kalmıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN VATANDAŞLARA E-DEVLET ÇAĞRISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın tamamen vatandaş odaklı bir anlayışla hayata geçirildiğini belirtti. Sistemin ek bir maliyet yaratmadığını vurgulayan Şimşek, vatandaşları kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmaya çağırdı. Dijital altyapı sayesinde işlemlerin mekana bağlı kalmaksızın, zaman ve belge maliyeti olmaksızın hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Bakanlık, hizmetin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla e-Devlet'e kullanım kılavuzu ve video eklerken, tanıtım için kamu spotları da yayımlıyor.