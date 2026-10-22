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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı Dolmabahçe'de konuk etti.

Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ, CRYSTAL PALACE GERİ DÖNDÜ

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında Wilfred Ndidi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Crystal Palace, 50. dakikada Yeremy Pino ve 55. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle skoru 2-1'e getirdi.

OLAITAN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Beşiktaş, 73. dakikada oyuna sonradan dahil olan Junior Olaitan'ın attığı golle skora yeniden denge getirdi.

Siyah-beyazlı ekipte Ümit Akdağ, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ

UEFA Avrupa Ligi'ne iki galibiyetle başlayan Beşiktaş, Crystal Palace beraberliğiyle birlikte 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Siyah-beyazlılar böylelikle yenilmezlik serisini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard, Oh.

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta.

MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-2 CRYSTAL PALACE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Danny Makkelie'nin ilk düdüğüyle Beşiktaş-Crystal Palace maçı başladı.

CRYSTAL PALACE'TA MATETA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

5' Ceza sahasında yaşanan karambolde kale önünde topu önünde bulan Mateta şutunda Nübel'i mağlup etti. VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve pozisyon gol değeri kazanmadı.

CRYSTAL PALACE TEHLİKELİ GELDİ

13' Wharton'un ceza sahasında kale önüne çevirdiği topa Mateta dokunamadı.

CRYSTAL PALACE DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

15' Savunmadan ileri çıkan Chris Richards'ın kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

39' Beşiktaş'ta zorunlu oyuncu değişikliği yaşandı. Sakatlık yaşayan Fabio Miretti kenara gelirken yerine Salih Özcan oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ NDIDI İLE ÖNE GEÇTİ

45+2' Salih Özcan'ın harika pasında defans arkasına sarkan Ndidi topu kontrol edip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla Benitez'i mağlup etti.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-0 CRYSTAL PALACE

MATETA'NIN KAFA VURUŞUNDA NÜBEL HATA YAPMADI

48' Chris Richards'ın uzun taç atından Mateta ceza sahasında yükselerek kafayı vurdu. Nübel topu kontrol etti.

CRYSTAL PALACE PINO İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

50' Khalaili'nin ortasını Pino ceza sahasında tek vuruşla gole çevirdi. Pozisyonda ofsayt şüphesiyle VAR incelemesi yapıldı. Ardından gol geçerli sayıldı. Crystal Palace beraberliği yakaladı.

CRYSTAL PALACE MATETA İLE İKİNCİ GOLÜ BULDU

55' Savunmadaki büyük hatadan faydalanan Mateta Djalo'nun geri pasında araya girerek pozisyonu golle sonuçlandırdı.

BEŞİKTAŞ OLAITAN İLE SKORA DENGEYİ GETİRDİ

73' Oyuna sonradan dahil olan Olaitan harika bir golle beraberliği sağladı. Üst üste iki rakibinden sıyrılan Olaitan ceza sahası dışından sert bir şutla köşeden topu ağlara gönderdi. Beşiktaş durumu 2-2'ye getirdi.

ÜMİT AKDAĞ KIRMIZI KART GÖRDÜ: BEŞİKTAŞ SAHADA 10 KİŞİ KALDI

77' Ümit Akdağ yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı.