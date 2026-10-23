UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Crystal Palace'ta teknik direktör Pierre Sage, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibinin teknik direktörü, Beşiktaş karşısında oyun planlarına sadık kaldıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini belirtti.

Siyah-beyazlıların güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Sage, Beşiktaş'ın gol fırsatlarını iyi değerlendirdiğini ifade etti.

'KAZANMAK İÇİN YETERLİ PERFORMANSI SERGİLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Karşılaşmanın genelinde oyunu daha fazla kontrol ettiklerini savunan Pierre Sage, Beşiktaş'ın etkili bir performans sergilediğini söyledi.

Fransız teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Oyunun her anında yer alan bir Beşiktaş bulunuyordu. Beşiktaş'tan fazla oyunu kontrol ettik ama Beşiktaş iyi bir takım. Beşiktaş gibi iyi takımların da çok fazla skor üretmesine ihtiyaç yoktur. Maç öncesinde aldığımız kararları gerçekleştirdiğimizi, planlarımıza sadık kaldığımızı düşünüyorum. Beraber oynadığımızda, aynı konsantrasyona ve aidiyete sahip olduğumuzda istediğimizi yapabiliyoruz ama günün sonunda istediğimiz sonuca ulaşamadık. Kazanmak için yeterli performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş bu performansı gösterdi. Biz oynatmamaya çalıştık, amacımız buydu."