Kaynak: İHA

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, bunaltıcı havanın ardından kentte farklı bir atmosfer oluşturdu. Yağış öncesinde gökyüzünde peş peşe beliren şimşekler, karanlığı aydınlatarak dikkat çekici görüntüler meydana getirdi.

Gökyüzündeki ışık hareketlerinin ardından başlayan yağmur, uzun süredir sıcak havanın etkisinde kalan kent sakinlerine serinlik getirdi. Yağmurla birlikte çevreye yayılan toprak kokusu da akşamın atmosferini değiştirdi.

DÜZCELİLER YAĞIŞLI HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Yağmurlu günleri özlediğini belirten Oğuz Acar, şimşeklerin oluşturduğu manzaradan ve ardından gelen yağıştan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sıcak havanın ardından yaşanan değişimin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Acar, " Şimşekli havalar var. Vallahi hasret kaldığımız havalar Bunaltıcı sıcaklardan sonra gök gürültülü sağanak yağışı görmek bize biraz mutluluk verdi. Güzel bir toprak kokusuyla beraber Düzce’yi güzel bir koku sardı diyebiliriz. Evet, doğal görsel şöleni hepimiz izledik. Çok güzeldi, ışıl ışıldı. Tabii, arkasından gelen yağmur da bu güzelliği süsledi. Düzce’miz yine yağmurlar altında. Mutlu bir pazartesi akşamıyla" dedi.