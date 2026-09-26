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Kaynak: İHA

İki okul arasında 10 Nisan 2023'te başlatılan "Uluslararası Kardeş Okul Çalışmaları" kapsamında yeni bir etkinlik düzenlendi. Projeyle okullar arasındaki dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesi amaçlanırken, Fatih Ortaokulu tarafından Kamerun'daki kardeş okulun adına Çilimli ilçesine bağlı Yeni Vakıf Köyü'nde "Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Düzce Orman İşletmesi tarafından tahsis edilen alanda gerçekleştirilen etkinlikte Fatih Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi. Öğrenciler, kardeş okul adına oluşturulan hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu.

KAMERUN’DA DA DÜZCE İÇİN HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

Kardeş okul Kamerun Nkolfoulou Okulu tarafından da Fatih Ortaokulu adına Kamerun’da bir "Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Böylece iki ülkenin öğrencileri, diktikleri fidanlarla dostluklarını geleceğe taşıyacak anlamlı bir çalışmaya imza attı. İki ülkede gerçekleştirilen etkinlikler, internet üzerinden yapılan canlı bağlantıyla eş zamanlı olarak paylaşıldı.

"FİDANLAR GELECEĞE KALICI BİR MİRAS BIRAKACAK"

Programda konuşan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Türkiye’nin yurt dışında yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Özer, kardeş okullar arasında gerçekleştirilen çalışmaların ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti. İki ülkede dikilen fidanların büyüyerek geleceğe kalıcı birer miras bırakacağını ifade eden Özer, öğrencilerin farklı ülkelerdeki akranlarıyla kurduğu bağların insanlığa faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.