Kaynak: İHA

Bolu kent merkezine 44 kilometre mesafede bulunan Yedigöller Milli Parkı, doğal güzelliklerinin yanı sıra burada yaşayan yaban hayvanlarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl’ü bünyesinde barındıran milli park, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

Parkın ormanlık bölümünde bulunan bir ağacın çevresinde hareket eden 4 sincap, bir süre birbirlerini takip ederek koşturdu. Yerde ve ağacın dibinde hareket eden sincapların bu anları, doğasever İbrahim Karadere’nin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sincapların birbirlerinin peşinden koştuğu ve hareketli şekilde dolaştığı anlar yer aldı. Sincapların neşeli koşturması, Yedigöller Milli Parkı’nın doğal güzellikleri arasında renkli görüntüler oluşturdu.