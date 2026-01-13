Türkiye’ye diplomatik ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Ali Ahmed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dönüş yolunda düştü. Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçaktaki 5 yolcu ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın verdiği bilgilere göre kaza sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Düşen uçağı Türkiye’ye getiren ekipte yer alan hostes gözaltına alındı. Şardan’ın bugünkü köşe yazısında yer alan ifadelere göre, MİT’in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında kaldığı otelde gözaltına alınan hostes, Ankara Emniyeti’ne götürüldü.

Hostes, Terörle Mücadele Şubesi’nde polislerce sorgulandı. Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi yurttaşı olması nedeniyle, hostesle ilgili gözaltı süreci hem gizlendi hem de çok hassas biçimde yürütüldü.

Hostesin ilk ifadesinde elle tutulur bir bilgiye ulaşılmazken hostesin bağlantılarının araştırılmaya devam edildiği öğrenildi.

Şardan ayrıca soruşturmayı özel bir ekibin yürüttüğünü vurguladı.

KAZA SONRASI ORTAYA ÇIKAN SORU İŞARETLERİ

Tolga Şardan bugünkü yazsısında düşen Libya uçağı ile ilgili çıkan soru işaretlerine de dikkat çekti. Yazıda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, kazanın yaşanmasının ardından iki önemli soru işareti gündeme geldi. İlki, her zaman Türkiye’ye tarifeli uçak yolcuğu yapan Libya heyetinin bu kez neden özel jetle geldikleri. İkincisi ise, Malta’da faaliyette bulunan havacılık firmasına ait uçağı Türkiye’ye getiren ve sonrasında Libya’ya götürecek uçuş ekibindeki personel değişikliği.

Sorularının yanıtları -ilgili makamlarca sorulara yanıt bulunmuş olsa da- henüz kamuoyu ile paylaşılmadı."