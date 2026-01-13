İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD'in finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında IŞİD'e fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde IŞİD yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve İstanbul’daki IŞİD yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı tespit edildi.

8 GÖZALTI VAR

B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli toplam 8 şüpheli şahsın MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde IŞİD bağlantısı nedeniyle daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu ortaya çıktı.

8 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu.