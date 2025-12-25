Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünde boş bir araziye düştü.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte toplamda 5 yolcu bulunduğu öğrenildi. Uçakta bulunan 5 yolcu yaşamını yitirdi.

Uçak kazasına dair inceleme ise başlatıldı. Uçağa ilişkin incelemelerin ise Türkiye dışında tarafsız bir ülkede yapılacağı belirtilmişti.

Düşme nedeni ise ‘Elektrik arızası’ olarak bildirilmiş ancak incelemeler sonucu detaylandırılacak. Fakat uçak kazasına dair komplo senaryoları ise ardı ardına geliyor.

'İŞİN İLGİNÇ YANI'

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, kazaya dair çarpıcı bir iddiayı köşe yazısında aktardı. Müderrisoğlu, “‘Elektrik arızası bildiren uçağa, acaba dışarıdan elektronik müdahale yapılmış olabilir mi?’ İşin ilginç yanı, Libya Genelkurmay Başkanı, önceki seyahatlerinde Ankara'ya hep "tarifeli uçakla" geliyor! Uluslararası kayıtlar; Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ortadoğu'da bazı sivil uçakların, elektronik karıştırmaya maruz kalma endişesine dayalı sinyal kaybı yaşadığını ama pilotların alternatif sistemlerle uçuşu sürdürdüğünü gösteriyor!” ifadelerini kullandı.