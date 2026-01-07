Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu düşen Libya uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu "Karakutu ve ses kayıt cihazları hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var. İngiltere’de bu işlemin yapılması kararı alındı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüştü. Uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'da düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ilgili soruşturmadaki son gelişmeleri takip etmek üzere Türkiye'ye sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet yollamıştı.