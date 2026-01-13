Yeniçağ Gazetesi
13 Ocak 2026 Salı
Türkiye'de sessiz sedasız büyüyen dev sektör

Türkiye’de sessiz sedasız büyüyen dev sektör

Türkiye’de canlı yayın sektörü 2030’a kadar üç kat büyüyerek 5 milyar doları aşacak, 133 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak

TikTok’un, küresel danışmanlık şirketi Kearney işbirliğiyle hazırladığı “Eğlencenin Geleceği (The Future of Entertainment)” raporu, Türkiye’de canlı yayın sektörünün hızla büyüdüğünü ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye’de canlı yayın pazarının büyüklüğü 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakamın, genç kullanıcıların yoğun ilgisi, platform içi üretim araçlarının yaygınlaşması ve marka işbirliklerindeki artışla birlikte 2030’a kadar 5 milyar doları aşması bekleniyor.

GENÇLER SEKTÖRÜ SÜRÜKLÜYOR
Türkiye’de haftalık canlı yayın izleyici sayısı 10,2 milyona ulaştı. Canlı yayınları düzenli takip edenlerin oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü. Kullanıcılar günde ortalama 13 dakika canlı yayın izlerken, en yoğun izlenme saati 21.00 oldu. İzleyici kitlesinin yüzde 72’sini 18-34 yaş arası kullanıcılar oluşturuyor.

133 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İŞ
Canlı yayın ekosisteminin yalnızca dijital içerikle sınırlı kalmadığına dikkat çekilen raporda, sektörün Türkiye’de 2030 yılına kadar 133 bin tam zamanlı, 126 bin dolaylı istihdam yaratacağı öngörüldü.

Raporda ayrıca, canlı yayın sektörü ve dolaylı etkilerinin 2024 yılında Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 0,15’ini oluşturduğu bilgisine yer verildi.

