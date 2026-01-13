Türkiye’de sessiz sedasız büyüyen dev sektör

Rapora göre Türkiye’de canlı yayın pazarının büyüklüğü 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakamın, genç kullanıcıların yoğun ilgisi, platform içi üretim araçlarının yaygınlaşması ve marka işbirliklerindeki artışla birlikte 2030’a kadar 5 milyar doları aşması bekleniyor.