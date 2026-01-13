Cengiz İnşaat’ın Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Eskencidere Vadisi’nde işlettiği taş ocağına ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı yargıdan döndü. Rize İdare Mahkemesi, Rize Valiliği tarafından verilen kararı hukuka aykırı bularak iptal etti.

İyidere Lojistik Limanı’na dolgu malzemesi sağlamak amacıyla İkizdere Eskencidere Vadisi’nde açılan taş ocağına karşı bölge sakinleri ile meslek ve kitle örgütleri tarafından 2021 yılında dava açılmıştı. Mahkeme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile şirketlerin müdahil olduğu dosyada “ÇED Gerekli Değildir” işleminin iptaline hükmetti.

MAHKEME: DOSYA YETERSİZ, RİSKLER GÖZ ARDI EDİLDİ

Kararda, projeye dayanak olan Proje Tanıtım Dosyası’nın (PTD) bilimsel ve teknik açıdan yetersiz olduğu vurgulandı. Mahkeme; hidrojeolojik risklerin detaylı biçimde incelenmediğini, içme suyu kaynaklarının etkilenme ihtimalinin sürdüğünü, atık yönetimi ve acil durum planlarının ise genel ifadelerle geçiştirildiğini kaydetti.

Ayrıca toz emisyonlarının çevredeki çay tarımı alanlarını olumsuz etkileyeceği, arazi ıslahı ve sahanın doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin somut ve detaylı bir planlama yapılmadığı belirtildi. Tüm bu eksikler nedeniyle “ÇED Gerekli Değildir” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edildi.

“KAZANDIK AMA GEÇ KALINDI”

Davacıların avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, kararın hukuki açıdan önemli olduğunu ancak çevresel yıkımı durduramadığını söyledi. Okumuşoğlu, “Beş yıl boyunca çalışmalar sürdü. Bizim korumaya çalıştığımız şahane bir coğrafya baştan sona tahrip edildi. Keşke bu karar çok daha önce çıksaydı” dedi.

Kararın emsal niteliği taşıyabileceğini belirten Okumuşoğlu, çevre davalarında hızlı yargılamanın hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Davayı kazansanız bile doğa yok olduktan sonra kararın pratikte bir anlamı kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Eskencidere Vadisi’ndeki taş ocağı, açıldığı günden bu yana bölge halkının tepkisine neden olmuş, vadideki protestolar jandarma müdahaleleriyle sık sık gündeme gelmişti.