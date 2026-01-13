Yalova’da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu.

Kendisine yöneltilen küfür, iftira ve yalanlara karşı sessiz kalmayan Gülter, yeni videosunda duygularını paylaştı. Sosyal medyada yayınladığı videoda Tuğberk Yağız Gülter, “Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor” dedi.

Ayrıca Gülter, “Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen” ifadelerini kullandı.

Tuğberk Yağız Gülter, paylaşımlarına annesiyle yaptığı eski konuşmaları da ekleyerek takipçilerine duygusal bir mesaj vermeyi amaçladı.





