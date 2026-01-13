Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, Rodriguez, Wikipedia'da Venezuela'yı hedef alan karikatürlere tepki gösterdi.

"VENEZUELA’YI YÖNETEN BİR HÜKÜMET VAR"

Rodriguez, isim vermeden Trump’ı da eleştirerek, "Buradan Venezuela’nın egemenliğini ve bağımsızlığını teyit ediyor ve yeniden vurguluyoruz. Venezuela’da kimin yönettiğine dair Wikipedia’da bazı karikatürler gördüm. Venezuela’yı yöneten bir hükümet var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela'nın haklarını koruyacaklarını vurgulayan Rodriguez, ülkesine saygı duyulmasını istedi.

Bu arada, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’in Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve İsviçre’den diplomatik temsilcilerle bir araya geldiğini açıkladı.

Gil, AB ile Venezuela arasında karşılıklı saygıya dayalı yeni bir gündem belirlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkelerimizde yaşamın her alanında diyalog, yapılanma ve işbirliğinin son derece önemli bir aşamasının bugün başladığına ve bunun halkımıza kesinlikle fayda sağlayacağına inanıyorum. Bolivarcı Hükümet’in, dünyanın tüm halklarıyla el ele ve diplomatik ilkeler çerçevesinde çalışma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyoruz."

Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini "Venezuela'nın başkan vekili" şeklinde tanımlamıştı.

RODRİGUEZ, MECLİS'TE YEMİN ETMİŞTİ

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.