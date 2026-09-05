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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydeden Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE DERBİLER ZORDUR"

Türkiye'deki ilk derbisine çıktığını belirten Vlahovic, "Çok önemli bir maçtı. Harika bir atmosferde oynadık. Türkiye'de derbiler zordur. Benim de ilk derbim oldu. Bugün çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Takıma teşekkür etmek, hocama, camiama teşekkür etmek istiyorum. Bu maç artık bitti. Sonraki maça bakacağız" dedi.

"ORKUN, MESSİ GİBİ ASİST YAPTI"

Orkun Kökçü'nün performansına ayrı bir parantez açan Sırp yıldız, "İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım. İyi gidiyoruz. Sezon boyunca yarışmacı olmak istiyorsak böyle devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

ITALİANO'YA ÖVGÜ

Teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında da konuşan Vlahovic, "Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. Italiano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var" şeklinde konuştu.

"ŞU AN YÜZDE 50-60'IM"

Fiziksel durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Vlahovic, henüz en iyi seviyesine ulaşmadığını söyledi:

"Attığım golleri saymıyorum. Önemli olan maçları kazanmak. Bir şeyler kazanacaksak bu birlikte olacak. Ben elimden geleni yapıyorum. Sıkı idmanlar yapıyorum. Şu an yüzde 50-60'ım. Son dönemde çok oynayamadım. En iyi formuma kavuşup takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

"GOLÜMÜN ANLAMI OLMAZDI"

Takım başarısının bireysel performansından daha önemli olduğunu vurgulayan Vlahovic, "Ben takımıma odaklıyım. Bugün ben gol atmış olmama rağmen kazanmasaydık golümün anlamı yoktu. Ben hep yüzde yüzümü vermeye çalışacağım. Ben harika taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.