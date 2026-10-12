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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Genç taekwondocu Duru Sükeyna Göçen, Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemelerinde elde ettiği başarıyla Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Millî Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 3 yıl önce taekwondo sporuna kazandırılan Duru Sükeyna Göçen, elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza attı.

Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemelerinde gösterdiği performansla dikkat çeken genç sporcu, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği Millî Takım Seçmelerine davet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, genç sporcunun başarısında emeği bulunan antrenörü Mesur Düş’ü tebrik ederek, Duru Sükeyna Göçen'in Millî Takım Seçmelerinde başarılı olarak ay-yıldızlı formayı giyebilmesi temennisinde bulundu.