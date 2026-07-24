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Kaynak: İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan İnegöl'e sentetik uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

DUR İHTARINA UYMADI!

Takibe alınan araç, İnegöl girişinde durdurulmak istendi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren nefes kesen kovalamacanın ardından ekipler aracı önünü keserek durdurdu.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI!

Araçta yapılan aramada 20 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü Yusuf C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

