Perakende sektöründe 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren UCZ Mağazacılık'ın tüzel kişiliği resmen sona erdi.
ŞOK market resmen birleşti: Üç harfli market tarih oldu
14 yıldır faaliyette olan UCZ Mağazacılık resmen tarih oldu. UCZ Mağazacılık'ınsahip olduğu tüm aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün (kül) halinde Şok Marketler tarafından devralındı.Gülsüm Hülya Sundu
Şok Marketler'in, yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan UCZ Mağazacılık ile aldığı "kolaylaştırılmış usulde birleşme" kararına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onay geldi.
SPK'nın verdiği onayın ardından birleşme işleminin detayları da netleşti.
UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş., sahip olduğu tüm aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün (kül) halinde Şok Marketler tarafından devralındı.
Uygulanan kolaylaştırılmış usuldeki birleşme işlemi sonucunda, UCZ Mağazacılık'ın yalnızca tüzel kişiliği ortadan kalkmış oldu.
Şirketin varlıkları ve operasyonları artık resmen Şok Marketler çatısı altında erimiş oldu.