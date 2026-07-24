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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece'de bir adreste uyuşturucu bulunduğunu belirleyen ekipler operasyon gerçekleştirdi. Baskında 2 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan detaylı aramalarda 79 kilo 950 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 20 kilogram kimyasal madde ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Ekiplerin Tuzla ve Ataşehir'de iki araca yönelik gerçekleştirdiği ayrı operasyonda ise 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Araçlarda yapılan kontrollerde 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.