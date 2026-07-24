Dünyanın gözü Antalya’da olacak: Oteller doldu taştı

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Zirvede dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve iklim uzmanları bir araya gelecek. Organizasyon öncesinde güvenlikten ulaşıma, sağlıktan lojistiğe kadar birçok alanda hazırlıklar sürerken turizm sektörü de yoğun programa göre planlamalarını hızlandırdı.