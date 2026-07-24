Kentte hummalı bir hazırlık sürerken, sadece turizm sektörü değil, ulaşım, güvenlik ve şehir organizasyonunda da olağanüstü bir tempo dikkat çekiyor. Yaşanacak gelişmenin etkisinin tüm Antalya'ya yayılması bekleniyor.
Dünyanın gözü Antalya’da olacak: Oteller doldu taştı
Antalya'da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle belirli bölgelerdeki rezervasyonlar hızla dolarken, bazı işletmeler şimdiden yeni talepleri kabul etmeyi bıraktı.Kaynak: AA
En büyük yoğunluk ise tarihi atmosferiyle öne çıkan Kaleiçi, lüks otelleriyle bilinen Belek ve Kundu bölgelerinde yaşanıyor. Peki Antalya'yı dünyanın gündemine taşıyacak bu büyük organizasyon ne?
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Zirvede dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve iklim uzmanları bir araya gelecek. Organizasyon öncesinde güvenlikten ulaşıma, sağlıktan lojistiğe kadar birçok alanda hazırlıklar sürerken turizm sektörü de yoğun programa göre planlamalarını hızlandırdı.
OTELLERDE REZERVASYONLAR DOLDU!
Özellikle Belek ve Kundu bölgesindeki lüks oteller, üst düzey heyetlerin konaklaması için hazırlanıyor. Bireysel katılımcıların ilk tercihi ise tarihi atmosferiyle öne çıkan Kaleiçi oluyor. Bölgedeki birçok tarihi otelde COP31 dönemine ait rezervasyonlar hızla dolarken bazı işletmelerin o tarihler için satışlarını tamamen durdurduğu belirtiliyor.
ÖZEL DENEYİMLER SUNULACAK!
Yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Kaleiçi, zirve misafirlerini tarihi dokusuyla karşılamaya hazırlanıyor. Bölgede faaliyet gösteren işletmeler, konuklara Türk kültürünü yakından tanıtacak özel etkinlikler planlıyor. Restoranlarda Antalya ve Anadolu mutfağından seçilen yöresel lezzetler sunulacak. Bunun yanı sıra geleneksel Türk el sanatlarını tanıtan atölyeler ve kültürel etkinlikler de ziyaretçilerle buluşacak.
Zirvenin ana temasına uygun olarak Kaleiçi'nde çevre dostu uygulamalar da hayata geçirilecek. Plastik kullanımını azaltan sistemler, geri dönüşüm uygulamaları ve enerji tasarrufunu destekleyen projeler ön plana çıkacak. Tarihi bölgeye fosil yakıtlı araç girişinin sınırlandırılması da planlanan uygulamalar arasında yer alıyor. Amaç, dünyanın dikkatini çekecek organizasyonda Antalya'nın sürdürülebilir turizm anlayışını en güçlü şekilde sergilemek.