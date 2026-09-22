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Kaynak: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve izinsiz su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Güzelbahçe ilçesinde operasyon düzenledi. Şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, avlanması ve nakledilmesi kotaya tabi olup izinsiz avlandığı tespit edilen toplam 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen su ürünleri ile araçlar muhafaza altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.