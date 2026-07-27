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Dünyanın en büyük denizanası türlerinden biri olarak kabul edilen Aslan Yelesi Denizanası (Cyanea capillata), ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Cape Cod sahilinde görüldü.

Yaklaşık 1 metre genişliğinde çana ve 30 metreyi aşabilen dokunaçlara sahip olan tür, genellikle açık okyanus ekosistemlerinde yaşıyor. Pasifik, Atlantik ve Arktik okyanuslarının yanı sıra Baltık ve Kuzey Denizleri’nde de görülebiliyor.

UZMANLARDAN TEMAS ETMEYİN UYARISI

Uzmanlar, Aslan Yelesi Denizanası ile temasın ciddi acıya neden olabileceğini belirterek vatandaşlara denizanasına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Denizanalarının yüzmek yerine okyanus akıntıları ve rüzgarlarla sürüklendiği belirtilirken, Cape Cod sahiline ulaşmasının da bu nedenle gerçekleştiği değerlendiriliyor.

YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Cape Cod’daki Sandwich Marina ve Liman Başkanlığı, türün normalde ilkbahar sonundan yaz sonuna kadar görüldüğünü, ancak bu yıl ilk gözlemlerin mayıs ayında başladığını ve haziran ortasında yoğunluğun olağanüstü seviyelere ulaştığını açıkladı.

Uzmanlar, 2020 yılında da benzer bir artış yaşandığını hatırlatırken, deniz suyu sıcaklığındaki yükseliş ve besin kaynaklarındaki değişimlerin bu yoğunlukta etkili olabileceğini değerlendiriyor.