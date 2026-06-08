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Şili ana karasından yüzlerce kilometre uzaktaki Robinson Crusoe Adası'nda bir uçurumun kenarında bulunan dünyanın son yabani Dendroseris neriifolia ağacının neslini devam ettirmek için kritik bir mücadele veriliyor.

7/24 GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR



Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF) ekipleri tarafından 24 saat gözetim altında tutulan ve düşmemesi için halatlarla kayalıklara sabitlenen ağaçtan elde edilen tohumlar, İngiltere'deki Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi.

YALNIZCA BİR TANE KALDI

Juan Fernández Adaları'na özgü olan ve “ağaç papatyası” olarak da bilinen Dendroseris neriifolia, uzun yıllar boyunca habitat kaybı, istilacı türler ve başarısız koruma girişimleri nedeniyle kritik seviyede azaldı.

Bir zamanlar adanın vadilerinde yaygın olarak görülen türün sayısı 1980 yılında sekize kadar düştü. Günümüzde ise doğada yalnızca tek bir birey kaldı.

ÖZEL AĞLARLA TOPLANIYOR

Bu son ağacın bulunduğu alan son derece ulaşılması güç bir uçurumda yer alıyor. Ekipler, her yıl mart ayında olgunlaşan tohumlara ulaşabilmek için ağacın gövdesine tırmanıyor ve özel ağlarla toplama işlemi gerçekleştiriyor.

Bu yıl elde edilen yaklaşık 400 tohumun bir bölümü İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Kew Wakehurst'te bulunan Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi.