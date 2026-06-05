Küresel piyasalarda gıda fiyatları mayıs ayında yüzde 0,2 oranında gerileyerek düşüş eğilimini sürdürürken, Türkiye'de aylık bazda yaşanan mevsimsel gevşeme yıllık enflasyon tablosunu değiştirmeye yetmedi. Dünyada gıda maliyetleri dengelenirken, Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu yüzde 34,86 ile manşet enflasyonun üzerinde kalmaya devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALAR NEFES ALDI

Dünya genelinde gıda emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, yerini yavaş yavaş daha ılımlı bir seyre bırakıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında gerilediğini açıkladı. Uluslararası piyasalarda temel tarım ürünleri ve gıda hammaddelerindeki bu gevşeme, küresel çapta gıdaya erişim maliyetlerindeki baskının hafiflediğine işaret ediyor.

TÜRKİYE'DE MAYISTA 'TAZE' DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise, Türkiye'de mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar küresel tabloya paralel olarak aylık bazda yüzde 0,48 oranında azaldı. Özellikle mevsimsel etkilerle taze meyve ve sebzelerin tezgahlara inmesi, bu düşüşte başrolü oynadı. Aylık bazda yüzde 1,71 olarak açıklanan genel enflasyonu frenleyen en önemli faktör olan gıda grubu, enflasyon sepetine eksi 0,12 puanlık bir katkı sağlayarak mayıs ayının "kurtarıcısı" oldu.

YILLIK TABLODA ACI GERÇEK: GIDA ENFLASYONU YÜZDE 34,86

Aylık bazdaki bu bahar havası, tabloyu yıllık bazda düzeltmeye ise yetmedi. Küresel gıda fiyatlarındaki genel düşüş trendine rağmen, Türkiye'de gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık enflasyon yüzde 34,86 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayı itibarıyla yıllık genel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 32,61 olurken, gıda fiyatlarındaki artışın genel enflasyonu yaklaşık 2,2 puan aşması, mutfaktaki harcama baskısının sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.