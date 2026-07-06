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Dünyaca ünlü Fransız lüks markası Louis Vuitton (LV), Çin’de yürüttüğü fikri mülkiyet davasını kazandı. Mahkeme, Çinli çay zinciri Molly Tea’nin markanın tescilli logosunu ihlal ettiğine hükmetti.

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou Orta Halk Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Shenzhen merkezli Molly Tea’nin Louis Vuitton’un ikonik “dört yapraklı çiçek” monogramına benzer logo kullanımı telif ihlali sayıldı.

10,3 milyon yuanlık ceza

Mahkeme, Molly Tea’nin:

10 milyon yuan tazminat

300 bin yuan yasal gider

olmak üzere toplamda 10,3 milyon yuan (yaklaşık 1,5 milyon dolar) ödeme yapmasına karar verdi.

Ayrıca şirketin, söz konusu logoyu ticari faaliyetlerinde kullanması yasaklandı.

ZORUNLU ÖZÜR KARARI

Karar kapsamında Molly Tea’nin:

Weibo

WeChat

RedNote (Xiaohongshu)

Douyin

başta olmak üzere altı resmi sosyal medya platformunda ve internet sitesinde kamuoyuna açık bir özür yayımlaması da zorunlu kılındı.

MARKA BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞ

GZT'de yer alan habere göre Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi verilerine göre, Molly Tea’nin daha önce çiçek motifli tasarımlar için yaptığı marka başvurularının büyük bölümü reddedildi. Şirket yalnızca “Molly Tea” ibaresini Çince karakterlerle tescil ettirebildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA

Mahkeme kararı Çin’de geniş yankı uyandırdı. Weibo’da açılan ilgili etiket kısa sürede 400 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Bazı kullanıcılar, Louis Vuitton’un kullandığı desenlerin Çin kültüründe yüzyıllardır yer aldığını savunarak karara tepki gösterdi. Bir kullanıcı, protesto amacıyla her gün Molly Tea ürünlerini tüketeceğini belirterek, geleneksel motiflerin Batılı markalar tarafından sahiplenildiğini öne sürdü.

Karar, Çin’de fikri mülkiyet hakları ve kültürel miras tartışmalarını yeniden alevlendirdi.