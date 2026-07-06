Balkonda bu hatayı yapana ceza yağıyor: Hapis bile yatabilirsiniz

Balkonda yakılan mangalın dumanı, kokusu ve isi, üst veya yan komşunun evine sızdığında bu durum hukuken "katlanma sınırını aşan rahatsızlık" olarak kabul ediliyor. Mağdur olan tek bir komşunun belediyeye, zabıtaya ya da doğrudan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapacağı şikayet, o balkonda mangal yakılmasının tamamen yasaklanmasıyla sonuçlanıyor. Üstelik çevreye verilen rahatsızlık nedeniyle kesilen idari para cezaları yaşanan sorunun tuzu biberi oluyor.